Ukraine-Russland-Friedensgespräche? Stolpersteine für Treffen in Istanbul

Wenig Basis

Allerdings äußerte er sich in dem Zusammenhang nicht dazu, ob Putin sich persönlich mit Selenskij in Istanbul treffen werde. Putin hatte am Wochenende die Aufnahme direkter Verhandlungen zwischen Moskau und Kiew in Istanbul vorgeschlagen. Allerdings ist noch völlig unklar, ob und wie dieses Treffen stattfinden soll.

Vor allem sind die Ziele beider Seiten weit voneinander entfernt. Ohne Sicherheitsgarantien oder einer stark ausgerüsteten Mission zur Überwachung eines etwaigen Waffenstillstands käme eine Gebietsabtretung für Kiew einer Kapitulation gleich. Zu groß ist das Misstrauen in Putin, der des Öfteren weitreichendere Kriegsziele definiert hatte.

Dazu gehört etwa die Forderung nach den vollständigen Oblasten Cherson, Saporischschja, Donezk und Luhansk sowie das Ziel, eine russlandtreue Regierung in Kiew zu installieren. Ohne Sicherheitsgarantien wäre das Risiko, dass die russischen Streitkräfte einen Waffenstillstand zur Reorganisation für einen weiteren Angriff nutzen könnten, zu hoch.