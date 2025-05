"Wenn die europäische Einheit stört, geht die Desinformation so weit, ein einfaches Taschentuch als Droge auszugeben. Diese Falschinformation wird von den inneren und äußeren Feinden Frankreichs verbreitet", hieß es in dem Post in offenkundiger Anspielung auf Russland und seine Unterstützer. Russland versucht seit Jahren, die Glaubwürdigkeit des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj zu untergraben, indem es ihn als kokainsüchtig darstellt.