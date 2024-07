Ukraine: Russland greift erneut Energieinfrastruktur an

Russische Drohnen des iranischen Typs Schahed hätten jeweils eine Anlage in der Region Sumy und eine in der Region Tschernihiw getroffen, erklärten Vertreter ukrainischer Behörden.

Russland hat nach ukrainischen Angaben in der Nacht erneut Einrichtungen der Energieinfrastruktur in der Ukraine angegriffen.

Weiters seien am Freitag in der Region Cherson durch russischen Beschuss drei Menschen getötet und 13 weitere verletzt worden, teilte die Nachrichtenagentur Ukrinform mit. In der Region Donezk seien laut der Agentur zudem durch den Beschuss der russischen Truppen eine Person getötet und sechs weitere verletzt worden.

Die Ukraine wehrt seit fast zweieinhalb Jahren eine großangelegte russische Invasion ab. Etwa ein Fünftel ihres Staatsgebietes ist von Russland besetzt.