Ukraine: Protest zeigt Wirkung - und hält an

„Es ist ein Schritt zurück – und zugleich einer vorwärts“, sagt Andrey. Denn am eigentlichen Auslöser der Proteste habe sich durch die Abstimmung und den angekündigten, aber noch längst nicht vollzogenen Rücktritt Azarows (er bleibt noch geschäftsführend im Amt) nichts geändert. Es sei der Versuch, die Zeit zurückzudrehen. Aber zu viel sei passiert in den vergangenen zwei Wochen, seit der Verschärfung der Gesetze. Die Proteste waren eskaliert. „Die Verantwortung für den Tod von Menschen ist etwas, über das man nicht verhandeln kann“, sagt der Mittvierziger mit Palästinensertuch um den Hals. Er zweifelt an der Aufrichtigkeit der Regierung, eine echte Aussöhnung mit den Unzufriedenen zu suchen. Und ebenso verhalte es sich mit den drei führenden Oppositionspolitikern.

Diese fordern eine Beschneidung der Macht des Präsidenten und wollen die Verfassung von 2004 aus der Schublade holen – jenes Grundgesetz, das die Orange Revolution beendete. Das Gesetz teilt die Zuständigkeit für verschiedene Ministerien zwischen Premier und Präsident – die Folge waren damals bittere Grabenkämpfe zwischen dem damaligen Staatschef Juschtschenko und Premierministerin Timoschenko. „Wieso wollen sie denn so einen Schwachsinn – alles Bullshit?“, sagt Andrey. Das Projekt sei bereits gescheitert.

„Es wird alles in den Arsch gehen“, sagt er und entschuldigt sich für seine verbalen Ausfälle. Dieses Land, mit all seinen bisherigen großen und kleinen Problemchen habe jetzt ein wirklich gewaltiges Problem – und zwar die gesamte politische Elite, die Opposition mit eingeschlossen. Er deutet auf eine Reihe belebter Läden und Cafés innerhalb des Protest-Camps. „Wer weiß“, sagt er, „vielleicht wird all das morgen Kriegsgebiet sein – wer hätte das für möglich gehalten.“