Ukraine: "Was uns heute eint, ist die Angst"

Mit der Aktion jedoch hat sich Kiew mit einem Mal in ein Krisengebiet verwandelt – auch wenn drei Straßen von Maidan und Grushewskogo nur hin und wieder durchziehende Rauchschwaden von den Vorkommnissen zeugen. Die Rede ist von Territorien unter Kontrolle der Regierung oder der Opposition. Von bewaffnetem Aufstand. Und keiner entkommt dem Umstand, sich in diesen Tagen eine Meinung über das zu bilden, was geschehen ist.

„Ich finde es furchtbar. Alles.“ In einem Bistro im Zentrum Kiews sitzt Nastja und verbringt ihre Mittagspause, während sie die Nachrichten im Internet liest und einen Kuchen isst. Die Mittdreißigerin war nicht auf dem Maidan. Sie ging lieber shoppen. Politik hätte sie nach eigenen Worten vor einer Woche noch als „notwendiges Übel“ bezeichnet. Zu Präsident Janukowitsch hatte sie keine Meinung. Heute kann sie von ihrem Büro Rauchschwaden über der Stadt aufsteigen sehen. Was sie von all dem halten soll, weiß sie nicht. Aber sie sagt: „Was dieses Land heute eint, ist die Angst.“ Die Angst vor einer Eskalation, vielleicht vor einem Krieg, vor Repressionen der Staatsorgane, vor all dem, was ein solcher oder noch größerer Konflikt mit sich bringt.

Am Nachmittag verstärken die Demonstranten in der Grushewskogo-Straße die Barrikaden. Die ältere Dame mit dem Kochtopf macht sich wieder auf den Weg. Als es dunkel wird, fliegen wieder Molotovcocktails und Feuerwerkskörper. Die „Waffenruhe“ scheint beendet.