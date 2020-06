OSZE-Mission in Gefahr

Was wahr ist und was nicht, was Realität und was Unwahrheit, ist relativ in diesen Tagen in der Ostukraine. Tatsache ist: Am Freitag wusste niemand, wo 200 Kinder geblieben waren, die die belagerte Stadt Slowjansk in fünf Bussen in Richtung Krim verlassen sollten. Laut einem Sprecher der ukrainischen Anti-Terror-Operation seien sie an einem Checkpoint der Separatisten am Rande der Stadt zuletzt gesehen worden. Russischen Medien ( Russia Today) zufolge wurden die Kinder an einem Kontrollpunkt der ukrainischen Armee niedergemetzelt.

Im Klima solcher Unsicherheit waren es zuletzt vor allem ausländische Beobachter der OSZE, die gezielt attackiert wurden. Wie die Organisation am Freitag mitteilte, riss erneut der Kontakt zu einem vierköpfigen Team ab. Der Vorfall ereignete sich am Donnerstag Abend rund 100 Kilometer nördlich von Lugansk, nachdem das Team von Bewaffneten aufgehalten wurde.

Auch das Schicksal der am Montag verschleppten vier Beobachter war weiter ungewiss. Pro-russische Separatisten meldeten am Freitag deren Freilassung. Man habe die Männer verwarnt: Nie mehr sollten sie ohne Voranmeldung das Gebiet der "Volksrepublik Lugansk" betreten. Eine Bestätigung der OSZE gab es vorerst nicht.

Ein am Mittwoch vorübergehend festgehaltenes Team ist indes in Sicherheit. Dessen Mitglieder – darunter ein Österreicher – dürfen aber nicht über den Vorfall sprechen, ehe sie nicht wieder in ihrer Heimat sind. Man wolle sie nicht in Gefahr bringen, begründet Natacha Rajakovic von der Wiener OSZE-Vertretung gegenüber dem KURIER diese Maßnahme.

Die Lage in der Ostukraine ist gefährlich und völlig unübersichtlich. "Es ist sehr schwer zu sagen, was dort wirklich vor sich geht", so Rajakovic. Informationen gebe es nur von Regierung, Separatisten und Medien – die kaum objektiv berichteten.