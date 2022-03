Ukraine: Nawalny ruft zu täglichen Anti-Kriegs-Protesten auf

Der im Straflager inhaftierte Kremlgegner Alexej Nawalny hat die Menschen in Russland zu Protesten gegen den Krieg in der Ukraine aufgerufen. Protestiert werden solle jeden Tag "um 19.00 Uhr und am Wochenende um 14.00 Uhr", sagte seine Sprecherin Kira Jarmisch am Mittwoch. Der 45-Jährige rief auf Twitter dazu auf, sich trotz drohender Festnahme auf die Straße zu trauen. "Wo auch immer ihr seid: in Russland, Belarus oder auf der anderen Seite des Planeten."