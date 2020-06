Obama droht, Putin nimmt Gasdrohung zurück

Russlands Präsident Wladimir Putin wolle aus der Ukraine einen gescheiterten Staat machen. Robert Kaplan, führender geopolitischer Analyst des Thinktanks Stratfor, ist sicher: " Putin wird versuchen, die Ukraine zu untergraben, ohne Truppen ins Land zu schicken", sagte Kaplan voraus. Der KURIER sprach mit ihm am Rande einer Konferenz am US Army War College, einer Hochschule des US-Militärs in Pennsylvania, über die Krise.

Putin werde alles machen, um seinen geopolitischen Vorteil zu nutzen. Er könne die Gaslieferungen stoppen, den Handel erschweren oder Leute ins Land schicken, die eine Sezession vorbereiten. Aber: Russlands Präsident habe die Krim annektieren müssen: "Er stand vor der Aussicht einer pro-westlichen ukrainischen Regierung, also hatte er keine andere Wahl, als seine Kontrolle über die Krim zu formalisieren, wo seine Seeflotte stationiert ist, die Zugang zum eisfreien Wasser hat", so der Militäranalyst.

Die Krim-Krise hat Folgen für das US-Militär. Trotz Plänen für enorme Budget­kürzungen und eine Verringerung der Mannstärke werde Washington seine Präsenz in Europa nun erhöhen, so John Deni, Professor am US Army War College. Deni diente acht Jahre als Berater von US-Militärchefs in Europa. Nachschub werde nicht wie bisher fix stationiert, sondern auf Rotationsbasis entsandt, erklärt Deni. "Das hatten wir bereits in Polen, wo wir drei bis vier Mal im Jahr F-16-Jets für zwei bis drei Wochen hinschickten", sagte er zum KURIER. Man könne sich auch für eine längere Präsenz entscheiden, die bis zu elf Monate dauere. Dadurch müssten nur Personal und nicht ganze Familien entsandt werden, was das Budget erleichtert.

Wie die USA in der Ukraine agierten, sei entscheidend für ihr weltweites Ansehen als Militärmacht, so Kaplan. Eine Neubewertung von NATO und USA finde nicht nur im Osteuropa statt, sondern weltweit. "Die Japaner sehen sich das an, und sagen: Die Amerikaner sind nicht bereit, sich für die Ukraine zu opfern. Werden sie uns also in einem künftigen Konflikt mit China verteidigen?", so der Analyst.