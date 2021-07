Ewald Stadlers großer Auftritt in russischem Propagandafilm

Die inhaltliche Verantwortung für die neue Internetseite und auch den Kurzfilm trägt die Kiewer Journalistin Aljona Beresowskaja, die in der Vergangenheit über Viktor Janukowitsch berichtet und gleichzeitig als seine Vertraute gegolten hatte.

Stadler ist nicht das einzige österreichische Element: Beresowskaja erzählt ihre Vorgeschichte des Kiewer Maidan 2013/2014, die aus ihrer Sicht in Österreich-Ungarn beginnt. Eine besondere Rolle nimmt dabei das Interniertenlager in Graz-Thalerhof ein. Aufgrund katastrophaler hygienischer Bedingungen starben in diesem Lager, das in Österreich lange Zeit vergessen war, zwischen 1914 und 1917 knapp 1.800 sogenannten "Ruthenen". Diese Untertanen des Kaisers aus der heutigen Westukraine waren zuvor der "Russophilie" verdächtigt worden.

Beresowskajas Schilderung klingt drastischer: Thalerhof und ein Lager in Theresienstadt seien die allerschlimmsten von Dutzenden Konzentrationslagern auf dem Territorium der Monarchie gewesen, in denen ermordet worden sei und 120.000 Russen furchtbare Verletzungen erlitten hätten. Die Regisseurin klagt eine "unmenschliche und zynische Nationalitätenpolitik Österreich-Ungarns" an, in der "unbedeutende Zirkel einer ukrainefreundlichen Jugend und die dazugehörige Intelligenzija" unterstützt und finanziert worden seien: "Von Kindesbeinen an wurden sie einer Gehirnwäsche unterzogen."

Es folgen schwere Vorwürfe gegen jene Politiker des 20. Jahrhunderts, die wie Lenin und andere Bolschewiken Beiträge zur Ukrainisierung des späteren ukrainischen Staates geliefert hätten. Nach Szenen, in denen ein direkter Zusammenhang zwischen ukrainischen Kollaborateuren des Dritten Reichs und dem "Rechten Sektor" des Jahres 2014 hergestellt wird, kommt schließlich EU-Parlamentarier Ewald Stadler zu Wort - ausführlich und mehrmals.

Stadlers deutscher Originalton ist großteils unhörbar, seine Repliken, in denen er zunächst über westliche Pläne in Bezug auf Russland spricht, sind russisch synchronisiert. "Eine der grundlegenden Ideen des Westens ist es, Russland in mindestens drei Teile zu zerlegen", sagt der EU-Parlamentarier. Mit den neuen NATO-Mitgliedschaften im ehemaligen Ostblock sowie einer geplanten Aufnahme von Georgien und der Ukraine wollten die militärischen Strukturen des Westens, so Stadler sinngemäß, Russland umzingeln.