"Eingekesseltes" Donezk sei "neues Stalingrad"

Die Regierungstruppen sind nach eigenen Angaben bereit, in die Industriestadt einzumarschieren und lehnen eine Feuerpause ab. Die erklärte Bereitschaft der Separatisten zu einer Waffenruhe sei lediglich eine "Aussage ohne Taten", teilte der nationale Sicherheitsrat in Kiew am Sonntag mit.

Vor den Kämpfen lebte eine Million Menschen in Donezk, inzwischen sind viele geflohen. Während der vergangenen Tage hatte die Armee die Stadt zunehmend unter Beschuss genommen. Die Armee versucht auch, andere Rebellenhochburgen, darunter die Großstadt Lugansk, zurückzuerorbern.

Der ukrainische Präsident Petro Poroschenko ist aber nach eigenen Angaben bereit, einen Hilfskonvoi nach Luhansk ( Lugansk) zu lassen. Bedingung dafür sei jedoch, dass die Mission von einem internationalen Team ohne militärische Begleitung geführt werde, sagte Poroschenko nach Angaben seines Büros in einem Telefonat mit Deutschlands Bundeskanzlerin Angela Merkel am Samstag. Der ukrainische Präsident sagte demnach, er sei deswegen bereits im Gespräch mit dem Präsidenten des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz ( IKRK), Peter Maurer.

Das IKRK bestätigte, dass aus Russland eine Anfrage für die Organisation humanitärer Konvois eingegangen sei. Es habe diese aber nicht beantwortet.