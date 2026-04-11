Ukraine: Erste Waffenruhe nach mehr als vier Jahren Krieg soll beginnen

Anlässlich des orthodoxen Osterfestes soll im Ukraine-Krieg am Samstagnachmittag (16.00 Uhr Ortszeit, 15.00 MESZ) eine knapp eineinhalb-tägige Waffenruhe beginnen. Nach Angaben des russischen Machthabers Wladimir Putin endet die Feuerpause mit Ablauf des Sonntags. Zuvor hatte die Ukraine mehrfach eine Oster-Waffenruhe vorgeschlagen.

Darauf verwies Präsident Wolodymyr Selenskyj in einer Reaktion auf die Kreml-Mitteilung und kündigte an, entsprechend zu handeln. Orthodoxe Christen in der Ukraine und in Russland feiern Ostern erst an diesem Sonntag.

Kreml-Sprecher Dmitri Peskow betonte am Freitag der russischen Staatsagentur TASS zufolge, die Waffenruhe habe ausschließlich humanitären Charakter. Der ukrainische Außenminister Andrij Sybiha schrieb auf X, sein Land werde sehen, wo und wann die Waffenruhe einsetze, und sei ihrerseits bereit, darauf zu reagieren. Aus Sicht der Ukraine gebe es keine Notwendigkeit, die Angriffe wieder aufzunehmen.

Kurz vor der geplanten Waffenruhe wurden bei russischen Angriffen auf die Ukraine örtlichen Behörden zufolge ein Mensch getötet. 15 weitere Menschen seien bei den Attacken verletzt worden, erklärten die ukrainischen Behörden in der Nacht auf Samstag. In der zentralukrainischen Stadt Poltawa habe ein "feindlicher Drohnenangriff" ein Geschäft und ein Café getroffen, erklärte die regionale Militärverwaltung. Dabei sei ein Mensch getötet worden, ein weiterer Mensch sei verletzt worden. In der nordöstlichen Region Sumy trafen russische Drohnenangriffe laut der regionalen Militärverwaltung mehrere Wohngebiete. Dabei wurden 14 Menschen verletzt, unter ihnen ein 14-Jähriger und eine 87-Jährige.

Friedensverhandlungen pausieren wegen Iran-Krieg

In dem seit mehr als vier Jahren andauernden russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine hat es bereits mehrere Versuche einer zeitlich begrenzten Waffenruhe an Feiertagen gegeben - beide Seiten warfen sich dann aber Verstöße vor. Kiew betrachtet eine Waffenruhe als Schritt hin zu einem Kriegsende, Moskau dagegen will zuerst Konfliktfragen lösen.

Bei den Friedensverhandlungen zwischen Moskau und Kiew unter US-Vermittlung hatte es zuletzt nach Angaben der Beteiligten Fortschritte gegeben. Allerdings ist vor allem wegen der offenen Frage einer Lösung für das Gebiet Donezk bisher keine Einigung in Sicht. Moskau kontrolliert bisher den größten Teil des Gebiets, verlangt aber für ein Kriegsende auch die letzten Kilometer inklusive der für Kiew strategisch wichtigen Städte Kramatorsk und Slowjansk. Die Ukraine lehnt solche Gebietsabtretungen als Geschenk an die russischen Besatzer kategorisch ab.