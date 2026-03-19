Kiews zweite Front: Die große Angst vor dem Staatsbankrott

Wer Wladimir Putins immensen Vorteil gegenüber der Ukraine verstehen will, braucht nur einen Blick auf die Zahlen zu werfen. Russland, das sich jeden Zentimeter an der Front mit viel Blut und Geld erkauft, hat im vergangenen Jahr offiziell 5,1 Prozent seines Bruttoinlandsprodukts in den Krieg investiert. Doch selbst wenn man inoffiziellen Schätzungen glaubt, die von bis zu zehn Prozent ausgehen, bleibt das Missverhältnis eklatant: Die Ukraine braucht ein Drittel ihres BIP, um den Attacken überhaupt standhalten zu können. 60 Prozent des ganzen Budgets landen an der Front – ein trauriger Weltrekord. An der finanziellen Front, an der Kiew seit vier Jahren kämpft, wird es zusehends enger. Schon vergangenes Jahr war das Loch in der Staatskasse groß, das Verteidigungsbudget musste gleich dreimal nachgebessert werden. Heuer sind Experten noch pessimistischer: Laut Internationalem Währungsfonds klafft eine Lücke von mehr als 50 Milliarden Dollar im Staatshaushalt – und die wächst mit jedem Monat. Die steigenden Ölpreise spürt auch die Ukraine hart, sie importiert den Großteil von Benzin und Diesel, beim Strom ist es mittlerweile sogar vollständig abhängig. Während Putin von den steigenden Preisen profitiert, zahlt die Ukraine die Rechnung – Strom ist dort wegen der zerstörten Infrastruktur mittlerweile teurer als im Westen.

Angst vor Kipppunkt In Kiew wartet man daher händeringend auf jenen 90-Milliarden-Euro-Kredit, den die EU dem Land eigentlich in die Hand versprochen hatte. Im Herbst hatten die EU-Staaten den Plan verworfen, die eingefrorenen russischen Milliarden der Ukraine zur Verfügung zu stellen; man hatte Angst vor Moskaus Vergeltung. Stattdessen stellte Brüssel einen Kredit in Aussicht, der erst zurückgezahlt werden muss, wenn Moskau Entschädigungen zahlt – ein unwahrscheinliches Szenario. Doch auch dieser Plan hängt dank Viktor Orbáns Blockade (siehe unten) in den Seilen. In der Ukraine wächst darum die Angst vor dem Staatsbankrott. Zwar hat der IWF erst vor Kurzem einen Kredit von 8,1 Milliarden Dollar zugesagt, doch der stopft die Lücke nur kurz. Landet das EU-Geld bis Ende April nicht auf Kiews Konten, fehlen Milliarden für Gehälter, Pensionen, Gesundheitssystem.

Budget-Fakten Die Gesamtausgaben für innere Sicherheit und Verteidigung machten 2025 mehr als ein Drittel des ukrainischen BIP aus, bei Russland waren es offiziell 5,1, inoffiziell wohl etwa zehn Prozent. Absolut wird die Ungleichheit noch sichtbarer: Die Ukraine gibt jährlich 43 Milliarden Dollar für den Krieg aus, Russland 130. 160 Milliarden Dollar an Hilfen hat die Ukraine seit Kriegsbeginn aus dem Ausland bekommen. Seit Anfang 2025 fließt aus den USA keine Hilfe mehr, die meisten Geberländer lassen dem Land auch keine Unterstützungsleistungen zukommen, sondern vermitteln nur mehr an Bedingungen geknüpfte Kredite.

Der Staat müsste dann Einschnitte setzen, die er bisher bewusst vermieden hat. Steuern wurden nur einmal zu Kriegsbeginn angehoben, große Teile der Wirtschaft funktionieren weiterhin unter marktwirtschaftlichen Bedingungen, auch Preise sind nicht reguliert. Subventionen gibt es nur punktuell – etwa für Notstromaggregate oder Solaranlagen. Auch Pensionen und Beamtengehälter wurden nicht gekürzt, sondern trotz teils hoher Inflation angepasst. Lehrergehälter etwa wurden erst im Herbst um 30 Prozent erhöht, um eine weitere Abwanderung zu verhindern. Diese zurückhaltende Strategie erklärt die „überraschende Widerstandsfähigkeit der ukrainischen Wirtschaft“, wie die Ökonomin Sinikka Parviainen schreibt. Der Sozialstaat wurde nicht frontal beschnitten, was die Binnenwirtschaft stabilisierte. Gleichzeitig hat das Land eine eigene Verteidigungsindustrie aufgebaut, die zunehmend auch exportiert. 2025 stieg die Produktion in diesem Sektor um ein Drittel, der Iran-Krieg befeuert die Drohnenproduktion weiter.