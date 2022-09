Schwere Kämpfe im Süden + AKW-Inspektoren wollen bleiben

Abzug aller Truppen aus AKW gefordert

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskij fordert erneut den Abzug aller Truppen aus dem AKW Saporischschja. „Das Wichtigste, was passieren muss, ist die Entmilitarisierung des Atomkraftwerksgeländes“, sagte Selenskij in einer Videoansprache am späten Donnerstagabend.

Die Ukraine müsse die volle Kontrolle über das Kraftwerk und die ukrainischen Mitarbeiter zurückerhalten.

Die staatliche ukrainische Atomgesellschaft teilte mit, fünf Inspektoren der

Internationalen Atomenergiebehörde IAEA seien weiterhin auf der Anlage. Laut IAEA sollen sie physische Schäden an dem Atomkraftwerk beurteilen und die Sicherheitssysteme und den

Zustand des ukrainischen Personals überprüfen.