Ermittler finden entführte ukrainische Kinder in Russland

Internationale Ermittler haben gemeinsam mit Europol den Aufenthaltsort von acht möglicherweise entführten ukrainischen Kindern in Russland gefunden.

Die Kinder seien vermutlich während der russischen Invasion in das Nachbarland deportiert worden, teilte die niederländische Polizei am Freitag mit.

An der Suchaktion am Hauptsitz von Europol in Den Haag beteiligten sich 60 Ermittler aus 23 Ländern.