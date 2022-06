Ukraine: Ganz Sjewjerodonezk von Russen besetzt

Russland nahm nach Angaben der Ukraine in der Nacht auf Samstag Ziele in allen Landesteilen unter schweren Beschuss genommen. "48 Marschflugk√∂rper. Nachts. In der ganzen Ukraine", schrieb einer der Berater von Pr√§sident Wolodymyr Selenskyj, Mychajlo Podoljak, auf Twitter. "Russland versucht weiter, die Ukraine einzusch√ľchtern, Panik zu sch√ľren und die Menschen in Angst zu versetzen." Von russischer Seite lag zun√§chst keine Stellungnahme vor.

Raketen teils abgefangen

Aus dem Norden meldete die Ukraine am Samstag Raketenangriffe nahe den Städten Schytomyr, Tschernihiw und Charkiw. Die russischen Streitkräfte hätten fast 30 Raketen auf eine militärische Infrastruktureinrichtung bei Schytomyr abgefeuert, teilte Gouverneur Witalij Bunetschko mit. Knapp zehn Raketen seien abgefangen und zerstört worden. Mindestens ein Soldat sei bei dem Angriff getötet worden.

In der Region Tschernihiw sei die Kleinstadt Desna unter massiven Raketenbeschuss geraten, teilte Gouverneur Wjatscheslaw Tschaus mit. Es habe keine Verletzten, aber Sch√§den an der Infrastruktur gegeben. In Desna befindet sich ein Ausbildungszentrum f√ľr die ukrainische Infanterie. Auch die Region Charkiw wurde nach Angaben des ukrainischen Generalstabs von Raketenangriffen getroffen.

In der Westukraine wurden ukrainischen Angaben zufolge bei einem russischen Raketenangriff auf eine Milit√§ranlage in Jaworiw vier Menschen verletzt. Die russischen Streitkr√§fte h√§tten sechs Raketen vom Schwarzen Meer aus abgefeuert, sagt der Gouverneur der Region Lwiw, Maxym Kosyzkyj, in einer Videobotschaft. Vier Raketen h√§tten den St√ľtzpunkt getroffen, zwei seien von der ukrainischen Luftabwehr abgefangen und zerst√∂rt worden. Im M√§rz waren bei einem russischen Angriff auf ein Ausbildungslager des ukrainischen Milit√§rs nahe Jaworiw nach Beh√∂rdenangaben 35 Menschen get√∂tet und mindestens 130 verletzt worden.

In der s√ľdukrainischen Stadt Mykolajiw und deren Umland schlugen nach Angaben von B√ľrgermeister Olexander Senkewytsch f√ľnf russische Raketen ein. Die Zahl der Opfer werde noch gekl√§rt, teilte er mit.

Russland hat den Angriffskrieg, den die Regierung in Moskau als "milit√§rische Spezialoperation" bezeichnet, am 24. Februar begonnen. Anfangs rechneten viele Experten damit, dass die Ukraine nach wenigen Tagen besiegt sein w√ľrde. Doch schlugen die Ukrainer die russischen Truppen etwa vor den Toren der Hauptstadt Kiew zur√ľck. Russland verst√§rkte seine Angriffe daraufhin auf den Osten des Landes, wo es trotz heftiger Verluste zuletzt immer mehr Gebiete einnehmen konnte. Westliche Wirtschaftssanktionen gegen Russland, russische Gaslieferbeschr√§nkungen sowie die Blockade ukrainischer Getreideexporte lasten auf Volkswirtschaften weltweit.