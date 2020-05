Etappensieg für Opposition

Runde zwei im ukrainischen Parlamentsmarathon. Am Mittwoch fand in der Obersten Rada erneut eine wichtige Abstimmung statt: jene über eine Amnestie für Demonstranten und Aktivisten. Nach langer Verzögerung wurde sie beschlossen. Am Vortag hatte man bereits umstrittene Gesetze über das Versammlungsverbot gekippt. Die Regierung von Premier Azarow trat zurück. Ein Etappensieg für die Opposition, der die Lage in Kiew sichtlich entspannte.

Die Rücknahme der Gesetze war mit überwältigender Mehrheit angenommen worden. Eine Mehrheit, die Präsident Viktor Janukowitsch zu denken geben sollte. Die Amnestie jedoch hat Janukowitsch an Bedingungen geknüpft: Die Protestbewegung müsse im Gegenzug Barrikaden und besetzte Gebäude räumen. Eine Forderung, die die politischen Führer der Opposition bisher kategorisch zurückwiesen. Fraglich ist aber auch vor allem, ob sie überhaupt die Autorität besitzen, das auch tatsächlich zu realisieren.