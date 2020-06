Ein Krieg wirft lange Schatten

Oksanas Telefon klingelt unaufhörlich. Ihr Mann Wolodya überblickt die Szenerie rundum. Es wird gehämmert und geschraubt. Die beiden hatten einen großen Plan mit dem Stück Land samt einem alten Pionierlager in den nördlichen Vororten von Kharkiw. Aber Plan A wurde verschoben, und wie es weiter geht, liegt im Ungewissen. Der Krieg ist zwar weit weg in der Millionenstadt an der russischen Grenze. Angekommen ist er aber längst – vor allem in Form von bisher rund 120.000 Flüchtlingen. Und so liegt der Plan der beiden Unternehmer, aus dem ehemaligen sowjetischen Pionierlager Romashka nahe der Stadt, ein Erholungszentrum zu machen, auf Eis. In den Bungalows und Bauten des Lagers leben heute 180 Flüchtlinge. Zwischenzeitlich waren es 400.

Erst hatten die beiden einer schwangeren Frau mit drei Kindern aus Lugansk Unterkunft gewährt – zwei Wochen später, so erzählt Oksana, waren 200 Menschen in dem Lager. Allesamt von Krieg und Gewalt Vertriebene. Romashka dient dabei den allermeisten als Zwischenstation, bevor sie privat unterkommen. Und vorbei, so sagt Wolodya, sei die Krise, vor allem angesichts der massiv aufflammenden Kämpfe im Donbass und Lugansk, noch lange nicht. Das Problem in ihrem konkreten Fall: Als alles anfing, war Sommer, die Unterkünfte sind aber alles andere als winterfest. Nach und nach wird jetzt nachgerüstet.