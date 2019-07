Ukraine: Der Selfie-Präsident muss jetzt liefern

Bisher konnte Wolodymyr Selenskyj einigermaßen zurückgelehnt das tun, was er in seinem beruflichen Vorleben als Schauspieler am besten tat: Sprüche klopfen. Als Präsident ohne Basis im Parlament war er im Präsidentensitz in Kiew praktisch auf sich alleine gestellt. Das Parlament hatte er in einer ersten Maßnahme ohnehin aufgelöst. Um tatsächliche Beschlüsse ging es in Selenskyjs noch junger Amtszeit bisher also nicht.

Am Sonntag wird nun ein neues Parlament gewählt. Und es sieht danach aus, als könnte Selenskyjs Fraktion in Zukunft die parlamentarische Arbeit in historischem Ausmaß dominieren. Laut Umfragen liegt die neu gegründete Partei des Präsidenten, „Diener des Volkes“, bei um die 40 Prozent – das wäre der mit Abstand höchste Wert, den eine politische Partei in der Geschichte der Ukraine jemals erreicht hat.

Großspurige Verbrechen

Für Selenskyj stelle sich derzeit also vor allem die Frage, ob er eine absolute Parlamentsmehrheit haben oder einen Koalitionspartner brauchen werde, so der deutsch Politologe Andreas Umland, der in Kiew lebt.

Völlig offen ist allerdings, wohin es nach der Wahl politisch gehen wird – angesichts großspuriger Versprechen Selenskyjs. Denn die klingen wie die prall gefüllte Naschlade an politischen Wünschen: Frieden, Ausgleich mit Russland, Austausch von Gefangenen, Wiederherstellung der territorialen Souveränität, Annäherung an die EU, Ende der Korruption, Wohlstand für alle. All das aber ohne eine Frage zu beantworten: Wie?

Denn was Reformen nach innen angeht, so gilt es ein verwirrendes Geflecht aus Seilschaften zwischen Wirtschaft, Politikern, Richtern, Beamten und Strafverfolgungsbehörden zu entwirren, das sich durch alle Ebenen zieht – und in dem Selenskyj nicht zuletzt selbst steckt: Wird ihm doch große Nähe zu einem der reichsten Ukrainer nachgesagt: Ihor Kolomoisky. Eine Nähe, die Selenskyj zurückweist. Zumindest aber setzt Kolomoisky große Hoffnungen in ihn.