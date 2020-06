Ukraine: Deal mit "schwachen Punkten"

Und dann gibt es laut Baunow ganz einfach eine Reihe an Punkten, deren Umsetzung mehr als kritisch sei. So wurde vereinbart, dass Kiew die Kontrolle über derzeit verlorene Grenzabschnitte zu Russland wiedererhält, wenn politische Reformen umgesetzt werden. Der erste Schritt: Wahlen. Kein Wort werde verloren, wie diese Wahlen durchgeführt werden sollen, nachdem mindestens die Hälfte der Bevölkerung des Donbass geflohen sei. Zudem sei völlig undenkbar, dass etwa pro-ukrainische Parteien in den Gebieten der Separatisten Wahlkampf betreiben werden können. Das sei "einfach zu gefährlich" für sie. Den Abschluss der politischen Reformen soll eine Verfassungsänderung bilden, der aber das Parlament zustimmen müsse, so Baunow. Auch schmerzhafte ökonomische Schritte werden von Kiew gefordert. So müssen Sozialtransfers in die Region wieder aufgenommen werden – also Pensionen und Beamtengehälter. Das bereits nächste Woche. Baunow knapp dazu: "Etwas kompliziert."

Bei all diesen Ungereimtheiten völlig klar sei Moskaus Bestreben: Die Ukraine solle zu einem gescheiterten Staat werden. "Ein gescheiterter Staat kann nicht der EU oder der NATO beitreten", sagt Baunow. Als emotionale Komponente nennt er: "Rache." Und als ganz praktische: "Putin will die Föderalisierung, damit der Westen der Ukraine nicht die Modernisierung des Landes und der Gesellschaft vorantreibt." Also ein Vetorecht.