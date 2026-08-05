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Ausland

Ukrainischer Botschafter in Österreich Wassyl Chymynez abberufen

Der Karrierediplomat Chymynez war 2021 von Selenskij zum Botschafter in Österreich ernannt worden. Seine Amtszeit war vom russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine geprägt.
05.08.2026, 12:43

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Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij hat am Montag den seit Herbst 2021 in Wien amtierenden Botschafter der Ukraine, Wassyl Chymynez, abberufen. Ein diesbezüglicher Erlass wurde auf der Internetseite der ukrainischen Präsidentschaftskanzlei veröffentlicht. Ein Nachfolger oder eine Nachfolgerin stehen offiziell noch nicht fest, in diplomatischen Kreisen in Kiew wird spekuliert, dass ein Diplomat der jüngeren Generation mit Österreich-Erfahrung zum Zug kommen soll.

Ukrainischer Botschafter: „Der Aggressor darf nicht belohnt werden“

„Dieser Erlass ist für mich nicht überraschend, denn die üblichen fünf Jahre sind vorbei“, erklärte Chymynez am Mittwoch auf APA-Nachfrage. Der Botschafter befand sich auf Dienstreise in der ukrainischen Hauptstadt, wird aber noch nach Wien zurückkehren.

Der Karrierediplomat Chymynez, Jahrgang 1970, war am 30. Juli 2021 von Selenskij zum Botschafter in Österreich ernannt worden. Seine Amtszeit war vom russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine geprägt. Insbesondere beschäftigte sich der Diplomat damit, die Solidarität Österreichs mit seinem angegriffenen Heimatland sicherzustellen.

Österreich Wien
Agenturen, ek  | 

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