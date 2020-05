Ukraine benötigt dringend Hilfe

Für vier Millionen Menschen in der Ostukraine bleibt die Lage verzweifelt: Der am Dienstag vom Parlament in Kiew verabschiedete Sonderstatus für den Osten des Landes wird schon jetzt von einigen Abgeordneten bekämpft (siehe unten). Und auch von einer allgemeinen Waffenruhe ist noch wenig zu spüren: Zwei Zivilisten starben bei Gefechten in der Nähe eines Marktes in Donezk, mehrere wurden verletzt.

Tausende vor den Kämpfen geflohenen Ukrainer aber wollen nicht länger warten. An die 20.000 Menschen sind in den vergangenen Tagen in ihrer Dörfer und Städte zurückgekehrt – und fanden dort oft zerstörte Wohnungen, zerschossene Schulen, keine funktionierende Wasserversorgung mehr, keine ärztliche Versorgung, nicht einmal mehr genug Lebensmittel. Eine weitere Viertelmillion Ukrainer ist in andere Landesteile geflohen, weit über 300.000 Menschen retteten sich ins benachbarte Russland.

Angesichts der nahenden Wintermonate und einer drohenden Versorgungskatastrophe hat das UN-Flüchtlingshilfswerk für die Ukraine dringend um internationale Hilfe gebeten. Österreich kommt diesem Appell mit 500.000 Euro aus dem Auslandskatastrophenfonds nach, wie am Dienstag im Ministerrat beschlossen wurde. Weitere 200.000 wird die Austrian Development Agency ( ADA) zur Verfügung stellen. Diese Gelder kommen konkreten Projekten zugute – etwa der Aufbereitung von Trinkwasser oder der Sicherung von Notunterkünften. "Die Mittel werden so schnell wie möglich vergeben", heißt es dazu vonseiten der ADA.