Ukraine: Barrikaden teilen das Land

Am Abend füllt sich der Maidan wie jeden Tag wieder mit Tausenden Menschen. Zu denen, die hier Tag und Nacht ausharren, gesellen sich dann jene, die tagsüber arbeiten und nur abends Zeit finden. Wenn diese dann nach Hause gehen, irgendwann nach Mitternacht, wird es still. Patriotische Lieder werden gesungen. An Feuern wärmen sich Menschen. Aus manchem Eck des Platzes tönt der Ruf „Ruhm der Ukraine“. Die Antwort darauf hallt aus einem anderen Eck: „Ruhm den Helden“ – ein patriotischer Gruß. Und an den Barrikaden wachen behelmte Aktivisten schweigend, ob nicht bereits Sonderpolizei auf dem Weg ist, um all dem ein Ende zu bereiten.