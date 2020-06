Aufstand der Unterprivilegierten

Neben dieser Botschaft jedoch hatte der Rebellenführer auch eine ganze Latte an Anschuldigungen gegen die Regierung in Kiew im Gepäck. "Faschisten" seien das, die dem Volk den Krieg erklärt hätten. Denn das, was sich in der Ostukraine zutrage, sei längst ein Bürgerkrieg, ja mit Blick auf die Tragödie von Odessa sogar ein Genozid. Und nur das Referendum könne die Situation auf einen politischen Prozess zurückführen. Alles was man wolle, sei Frieden. Ein Wort, das wieder und wieder fällt in Pushilins langen Ausführungen.

" Russland hat uns fallen lassen", sagt ein Breitschultriger unter einer Sturmhaube im Stiegenhaus des Gebäudes. Hatte doch am Vortag Russlands Präsident Wladimir Putin zu einer Verschiebung des Referendums aufgerufen und die bevorstehende Präsidentenwahl am 25. Mai als "Weg in die richtige Richtung" bezeichnet. Eine Aussage, die auf gewissen Unwillen bei jenen Menschen stieß, die sich längst auf eine hoffnungsvolle, leuchtende Zukunft in Unabhängigkeit oder im Verband der Russischen Föderation eingestellt haben.

"Nun, das wird der Beginn des Krieges sein", sagt eine junge Frau, die in hochhackigen Schuhen durch Wasserlacken vorbei am besetzten Regierungssitz zur Arbeit stakst, zur Entscheidung der Separatisten. "Das ist das Ende des Krieges", sagt hingegen ein älterer Herr mit einer Georgs-Schleife an der Tasche, einem Symbol der pro-russischen Separatisten. Aber auch er sagt: " Russland hat uns im Stich gelassen." Er fügt hinzu: " Kiew hat uns den Krieg erklärt."

Es ist nicht klar, wer derzeit in der Millionenstadt Donezk tatsächlich das Sagen hat. Nur so viel ist sicher: Die Regierung ist deutlich geschwächt. Polizeieinheiten zeigen offene Sympathie für die Besetzer der Regionaladministration.