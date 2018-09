Ukip-Chef plädiert für Aufnahme des Rechtsextremen Tommy Robinson

Gegen Kaution auf freiem Fuß

Der 35-jährige Robinson, dessen richtiger Name Stephen Yaxley-Lennon lautet, hat auch in den USA viele Anhänger, vor allem in der antisemitischen und rassistischen Alt-Right-Bewegung. Der zu einer 13-monatigen Haftstrafe verurteilte Brite erhielt während seines Prozesses Unterstützung vom Sohn des US-Präsidenten, Donald Trump Jr., und dem Ex-Berater des Präsidenten, Stephen Bannon . Derzeit befindet sich Robinson gegen Kaution auf freiem Fuß.

Nigel Farage "zutiefst irritiert"

Ukip-Gründer Nigel Farage zeigte sich beim Parteitag in Birmingham "zutiefst irritiert" über die Äußerungen Battens. Der Ukip drohe die "komplette Marginalisierung", wenn sie nicht schnell ihren Kurs ändere, sagte Farage . Der EU-Abgeordnete war einer der Hauptinitiatoren des Referendums über den Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union .

Bei der britischen Parlamentswahl im Juni 2017 verlor die Ukip ihren einzigen Sitz im Unterhaus. Nach einer Reihe von Wechseln an der Parteispitze ist seit Mitte April Batten Ukip-Chef. Sein Vorgänger Henry Bolton war Mitte Februar abgesetzt worden, weil sich seine Ex-Freundin rassistisch über Prinz Harrys damalige Verlobte und heutige Ehefrau Meghan geäußert hatte.