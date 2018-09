Überfüllte Camps: Griechenland bringt Flüchtlinge aufs Festland

Nach Kritik an den Zuständen in überfüllten Flüchtlingslagern auf den griechischen Inseln Lesbos und Samos sind Flüchtlinge aufs Festland gebracht worden. Tausende sollen nach dem Willen der griechischen Regierung in den kommenden Tagen folgen. Vorausgegangen war heftige Kritik an den Zuständen in den völlig überfüllten Flüchtlingslagern.

"Ziel, mindestens 3.000 Menschen aus den Lagern herauszuholen"

"Wir haben insgesamt 217 Menschen aus den Inseln zum Festland gebracht", sagte der Sprecher des Migrationsministeriums, Alexis Bouzis, der dpa am Freitag. "Unser Ziel ist, in den kommenden zwei Wochen mindestens 3.000 Menschen aus den Lagern (Hotspots auf den Inseln) herauszuholen."