TV-Duelle: Nur große Schnitzer bewegen noch etwas

Am Montag eröffnete Puls4 mit einer „ Elefantenrunde“ das TV-Finale des EU-Wahlkampfes. Am Dienstag diskutieren Eugen Freund ( SPÖ) und Othmar Karas ( ÖVP) in der ZIB 2, morgen und Donnerstag folgen Konfrontationen aller Kandidaten auf ATV und ORF. Die spannende Frage vorab lautet: Inwiefern können die Auftritte das Ergebnis noch verändern? Für Politik-Analyst Hofer, ist die Wirkung überschaubar: „Bei der Nationalratswahl haben die TV-Debatten den Wahlkampf strukturiert und deshalb wesentlich beeinflusst. Bei der EU-Wahl ist die Sache anders.“ Hier gehe es für die Parteien nicht darum, ein „Heer an Unentschlossenen“ zu gewinnen, sondern um die Mobilisierung der Sympathisanten; zudem sei bislang kein Kandidat aufgefallen. „Keiner stach heraus.“

Sollte es also nicht zu einem „völligen Aussetzer“ eines Teilnehmers kommen, seien die TV-Duelle nicht wahlentscheidend. Das „Setting“ spricht jedenfalls gegen Überraschungen: „Bei Elefantenrunden“, sagt Hofer, „teilt sich die Sendezeit auf so viele Teilnehmer auf, dass dem Einzelnen wenig Zeit für veritable Fehler bleibt.“

