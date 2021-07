6559 Österreich-Türken für Wahl registriert

Der Start der türkischen Präsidentschaftswahlen außerhalb der Türkei verlief am Donnerstag alles andere als hektisch. Vor dem Berliner Olympiastadion, das von der Türkei extra für vier Tage gemietet worden war, waren nur ein paar Häufchen wartender Menschen zu sehen. Auch vor den Wahllokalen in Hannover, Düsseldorf, Essen, Frankfurt, München und Karlsruhe blieb der Andrang überschaubar. In den Messezentren von Wien und Salzburg sowie im Tennis Event Center von Hohenems, wo in Österreich lebende Türken am Wochenende abstimmen dürfen, wird es auch nicht viel anders sein.

Denn in Österreich haben sich gerade einmal 6559 Türken für den Urnengang, der erstmals außerhalb der Türkei möglich ist, registrieren lassen. 6559 von rund 90.000 Wahlberechtigten. In Deutschland sind es 92.000 von 1,4 Millionen, die sich online bis 9. Juli angemeldet haben und damit ihre Stimme für die Präsidentschaftswahlen am 10. August in der Türkei abgeben dürfen.