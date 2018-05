Türkische CHP nominiert Ince als Präsidentschaftskandidaten

Die türkische Oppositionspartei CHP schickt Muharrem Ince ins Rennen gegen Präsident Recep Tayyip Erdogan. Der Abgeordnete aus Yalova wurde am Freitag von der CHP-Fraktion als Kandidat für die Präsidentschaftswahl am 24. Juni nominiert, wie der CHP-Vorsitzende Kemal Kilicdaroglu bei einer Kundgebung in einer Sporthalle in Ankara verkündete.

Ince hat sich nach seiner Nominierung zuversichtlich gezeigt. "Mit der Erlaubnis Gottes und dem Willen der Nation werde ich am 24. Juni zum Präsidenten gewählt", sagte Ince auf der Bühne vor tausenden jubelnden Anhängern der traditionsreichen Republikanischen Volkspartei (CHP).

Ince, der am Freitag seinen 54. Geburtstag feierte, versprach, ein "unparteiischer Präsident" für alle 80 Millionen Bürger der Türkei zu sein. In einem symbolischen Schritt ersetzte der 54-jährige ehemalige Lehrer das Parteiabzeichen, das er an seinem Revers trug, mit einem Anstecker mit der türkischen Flagge.

Der frühere CHP-Fraktionsvize gilt als guter Redner und scharfer Kritiker von Präsident Recep Tayyip Erdogan. CHP-Anhänger bei dem Nominierungsparteitag skandierten "Präsident Ince" und buhten Erdogan aus. CHP-Chef Kemal Kilicdaroglu kritisierte, unter Erdogan sei die Gewaltenteilung abgeschafft worden. Die Pressefreiheit sei am Ende, die Demokratie in Gefahr.

Gegen die Ein-Mann-Herrschaft

Die Opposition befürchtet eine Ein-Mann-Herrschaft, sollte Erdogan die Wahl gewinnen. Mit der zeitgleichen Parlaments- und Präsidentenwahl am 24. Juni soll der Umbau zu dem von Erdogan angestrebten Präsidialsystem abgeschlossen werden. Der Präsident ist dann Staats- und Regierungschef.

Kilicdaroglu lobte Ince, der ihn zwei Mal bei der Wahl zum Parteivorsitzenden herausgefordert hatte. "Wir wollen eine Allianz, um die Polarisierung in diesem Land zu beenden", sagte Kilicdaroglu. Die CHP wolle, dass alle Menschen in der Türkei miteinander "im Frieden leben" können.

CNN Türk berichtete, die Abgeordneten der CHP hätten sich einstimmig für Ince als Kandidaten ausgesprochen, der dem Parlament in Ankara seit 2002 angehört. Ince hatte im Februar versucht, Kilicdaroglu als Parteivorsitzenden abzulösen, war aber gescheitert.