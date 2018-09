Türkis-Blau schiebt doch Lehrlinge ab

Es ist gerade einmal zwei Wochen her, dass Wirtschaftsministerin Margarethe Schramböck eine klare Ansage in der Debatte um Asylwerber in der Lehre getätigt hat: „Besonders wichtig“, so die ÖVP-Politikerin, sei ihr, dass jene rund 1000 Asylwerber, die integriert sind und einen Mangelberuf erlernen, ihre Lehre auch abschließen dürfen.

Nun, nach dem Ministerrat am Mittwoch, sieht die Sache allerdings diametral anders aus: Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) meldete ein, alle rechtlichen Möglichkeiten auf den Verbleib von Asylwerbern in Lehre geprüft zu haben – allerdings sehe er nun keinen. „Ein negativer Asylbescheid bedeutet auch das Ende der Lehre“, so Kickl. Die zwei Erlässe aus dem Jahr 2012, die jungen Asylwerbern eine Lehre in Mangelberufen erlauben, werden laut Kickl mit sofortiger Wirkung aufgehoben. Sein Parteichef Heinz-Christian Strache, der Flüchtlinge beim Ministerrat in seinen Ausführungen konsequent als „Asylanten“ bezeichnete, stärkte Kickl den Rücken: „Wer einen negativen Asylbescheid hat, hat konsequent das Land zu verlassen.“

Ganz so hart will die ÖVP dies indes nicht verstanden wissen: Kanzler Sebastian Kurz etwa „hofft“, dass nach negativen Asylentscheidungen humanitäres Bleiberecht ausgesprochen wird, damit Asylwerber auch ihre Lehre zu Ende bringen dürfen. Diese Art des Bleiberechts ist vorgesehen für jene, die zwar nicht direkt schutzbedürftig aber bereits integriert sind. Die Entscheidung, so Schramböck, liege aber stets beim Gericht.