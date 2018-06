Türkei-Wahl: Erdoğan muss um Mehrheiten zittern

In der Türkei könnte sich eine politische Sensation anbahnen. Gut eine Woche vor den Parlaments- und Präsidentschaftswahlen sagt eine neue Umfrage eine doppelte Niederlage für Präsident Recep Tayyip Erdoğan voraus. Demnach könnte Erdoğan trotz seiner nach wie vor großen Popularität bei konservativen Wählern einen Sieg in der ersten Runde der Präsidentenwahl am 24. Juni verpassen. In diesem Fall wäre eine Stichwahl am 8. Juli nötig – eine Schlappe für Erdoğan im ersten Wahlgang wäre eine Demütigung für den 64-jährigen Staatschef, der die Türkei sei anderthalb Jahrzehnten regiert. Bei der gleichzeitig stattfindenden Parlamentswahl könnte Erdoğans Regierungspartei AKP zudem ihre Mehrheit in der Volksvertretung verlieren.

Die Befragung von fast 3000 Wählern in mehreren Landesteilen durch das angesehene Demoskopie-Institut Gezici reiht sich in eine Serie ähnlicher Umfrage-Resultate ein. Institutschef Murat Gezici beobachtet nach eigenen Angaben bereits seit Wochen, dass sich frühere Erdoğan-Wähler vom Präsidenten abwenden. Dabei spielen wirtschaftliche Probleme wie steigende Inflation und wachsende Arbeitslosigkeit eine wichtige Rolle, sagte Gezici dieser Zeitung in Istanbul. Bemerkenswert ist bei der neuen Gezici-Studie vom Freitag, dass sich bei ihr ein fortschreitender Ansehensverlust von Erdoğan andeutet.