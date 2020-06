Schlag gegen Regierungskritiker

Hubschrauber in der Luft, mehrere Tausend Polizisten am Boden: Türkische Polizisten haben am Sonntag auf Befehl der Staatsanwaltschaft gut zwei Dutzend mutmaßliche Terroristen gestellt und festgenommen – doch es handelte sich nicht um Mitglieder von El Kaida oder dem "Islamischen Staat", sondern um Journalisten.

In Istanbul und anderen Provinzen tauchten die Polizisten in der Früh bei Vertretern der Zeitung Zaman, des Fernsehsenders Samanyolu TV sowie bei einigen früheren Polizeibeamten auf. Ihnen wird die Bildung einer bewaffneten Terrorgruppe vorgeworfen, die angeblich den Sturz der Regierung plante. Prominentester Verdächtiger war Ekrem Dumanli, Chefredakteur der Zaman, der lange zu den Anhängern des heutigen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan gehörte, sich inzwischen aber zu einem scharfen Kritiker gewandelt hat. Dumanli wurde unter dem Applaus seiner Mitarbeiter von der Polizei aus der Redaktion geführt.