Türkei: 282 mutmaßliche PKK-Mitglieder festgenommen

Die türkische Polizei hat nach Regierungsangaben in den vergangenen fünf Tagen 282 mutmaßliche Mitglieder der verbotenen Kurdischen Arbeiterpartei PKK festgenommen.

Es habe in 51 Provinzen sowie in der Hauptstadt Ankara und der größten Stadt Istanbul Anti-Terror-Razzien gegeben, teilte Innenminister Ali Yerlikaya am Dienstag auf der Plattform X mit.