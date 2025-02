Großzügig: Erdoğan verschenkt auf seiner Asien-Tournee Luxusautos

Der Türke drehte gleich nach der Übergabe mit seinem malaysischen Amtskollegen eine Runde in dem Luxusschlitten. Der Malaysier schlüpfte dabei in die Rolle des Chauffeurs. "Das erste Mal, dass der Präsident ohne Securitys unterwegs ist", flachste Ibrahim. Wie viel Spaß die beiden Staatsoberhäupter auf ihrer kurzen Spritztour hatten, zeigt dieses Video:

Auf seiner ersten Station in Malaysia beschenkte er seinen Gastgeber, den Premierminister Anwar Ibrahim , mit einem Elektro-SUV . Es handelt sich um das Modell T10X des türkischen Herstellers Togg .

In Pakistan schenkte Erdoğan gleich zwei SUVs her

Zwei Tage später kam Erdoğan mit seiner Delegation in Pakistan an. In Islamabad empfing ihn der amtierende Premierminister Shehbaz Sharif, der kurz darauf zum Besitzer eines Luxusautos aus türkischer Produktion wurde.

Ebenso wie der malaysische Premierminister Anwar Ibrahim wurde auch Sharif von dem hohen türkischen Gast mit einem T10X beschert.