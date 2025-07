In Istanbul sind wegen Vorwürfen der "Verunglimpfung" religiöser Werte mehrere Verantwortliche eines der führenden Satiremagazine der Türkei festgenommen worden. Innenminister Ali Yerlikaya erklärte am Montag auf X, die Polizei habe den Zeichner der "abscheulichen" Darstellung sowie den Chefredakteur und den Grafiker des Magazins festgenommen.

Die Polizei habe zudem die Büroräume des Magazins in der zentralen Fußgängerzone Istiklal übernommen, erklärte Fahrettin Altin, der Presseberater des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan , später bei X. Es seien Haftbefehle gegen mehrere weitere Führungskräfte des Magazins ausgestellt worden.

Die Staatsanwaltschaft hatte zuvor erklärt, sie habe eine Untersuchung hinsichtlich der Veröffentlichung einer Zeichnung "in der Ausgabe vom 26. Juni 2025 des Magazins "Leman" eingeleitet, die offen religiöse Werte verunglimpft". Türkische Medien hatten berichtet, dass es sich bei den Betroffenen unter anderen um zwei Chefredakteure sowie den Leiter der Redaktion handle.

Bild zeigt Mohammed und Moses

Eine Kopie des Schwarz-Weiß-Bildes, das in Onlinediensten kursiert, zeigt den Propheten Mohammed und den sowohl im Islam als auch im Judentum als Propheten verehrten Moses, wie sie sich einander vorstellen und sich im Himmel über einer von Bombenangriffen erschütterten Stadt die Hand geben. "Salam aleikum, ich bin Mohammed", sagt der eine und schüttelt die Hand des anderen, der seinerseits antwortet: "Aleikum salam, ich bin Musa."

Mehrere dutzend wütende Demonstranten griffen nach Bekanntwerden der Vorwürfe gegen das Magazin am Montagabend eine Bar im Zentrum Istanbuls an, die oft von "Leman"-Mitarbeitern besucht wird, wie ein AFP-Korrespondent berichtete. Dabei kam es zu Handgemengen mit der Polizei. Die Handgreiflichkeiten arteten rasch in Zusammenstöße mit 250 bis 300 Beteiligten aus, wie der AFP-Korrespondent feststellte.