"Nicht tot zu kriegen": Sonderausgabe von "Charlie Hebdo" zehn Jahre nach Anschlag

Mit der Schlagzeile "Nicht tot zu kriegen" hat die Redaktion der französischen Satirezeitung "Charlie Hebdo" zum zehnten Jahrestag des islamistischen Anschlags auf ihre Redaktion eine Sonderausgabe produziert. "Die Lust zum Lachen wird nie verschwinden", erklärte Redaktionschef Riss im Leitartikel der 32-seitigen Sonderausgabe, die der Nachrichtenagentur AFP am Montag vorlag. Die Titelseite zeigt einen auf einem Sturmgewehr sitzenden Leser mit breitem Grinsen.

Zwei Angreifer waren am 7. Jänner 2015 in die Redaktionsräume im Zentrum von Paris eingedrungen. In der Redaktion und auf der Flucht erschossen sie insgesamt zwölf Menschen, darunter acht Mitglieder von "Charlie Hebdo", bevor sie selbst nach zweitägiger Verfolgung von Polizisten erschossen wurden.

"Charlie Hebdo" war nach der Veröffentlichung von Mohammed-Karikaturen 2006 ins Visier von Islamisten geraten. Mehrere der bekanntesten Zeichner und Karikaturisten Frankreichs wurden bei dem Angriff 2015 getötet, darunter Charb, Cabu, Honoré, Tignous und Wolinski. Die Sonderausgabe zeigt auf vier Seiten Karikaturen zu Gott, die im Rahmen eines internationalen Wettbewerbs Ende 2024 ausgewählt wurden. Es geht um alle Religionen weltweit.