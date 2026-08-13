Erdoğans stärkster Rivale wechselt zu neuer Partei

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Der inhaftierte Istanbuler Bürgermeister Ekrem Imamoglu schließt sich der neu gegründeten „Neuen Partei“ an. Das gab der schärfste politische Rivale von Präsident Recep Tayyip Erdoğan am Mittwoch bekannt. Er trete nach 17 Jahren aus der Republikanischen Volkspartei (CHP) aus, erklärte İmamoğlu auf der Kurznachrichtenplattform X.

„Hoffnungsvollere Zukunft für die Türkei“ „Heute eröffnen wir einen NEUEN Weg, um eine stärkere, demokratischere und hoffnungsvollere Zukunft für die Türkei aufzubauen.“ Im Juli hatten Oppositionsführer Özgür Özel und 90 weitere Abgeordnete die Neue Partei gegründet, nachdem ein Gericht Özel als CHP-Vorsitzenden abgesetzt hatte.