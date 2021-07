Türkei/EU: Vorerst keine Visa-Freiheit

Als Angela Merkel am Montagnachmittag im deutschen Generalkonsulat in Istanbul vor die Presse tritt, steht die Kanzlerin der guten alten Zeit der deutsch-türkischen Beziehungen gegenüber: Von der Wand des Raumes, in dem sich die Kamerateams versammelt haben, schaut ein strenger Kaiser Wilhelm II. in Uniform aus einem Ölgemälde auf sie herab – zu seiner Zeit waren Deutsche und Türken noch enge Waffenbrüder im Ersten Weltkrieg. Heute ist von Brüderschaft nicht mehr viel übrig.

Am Rande des UN-Nothilfe-Gipfels von Istanbul hat Merkel gerade mit dem türkischen Präsidenten Tayyip Erdogan gesprochen und in so ziemlich allen wichtigen Bereichen der bilateralen Beziehungen einen Dissens festgestellt. Schon mit Vertretern der türkischen Zivilgesellschaft habe sie am Vorabend darüber gesprochen, dass eine Demokratie eine "unabhängige Justiz, unabhängige Medien und ein starkes Parlament" brauche, sagt Merkel.