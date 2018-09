Türkei: „Bis sie uns den Grabstein zeigen“

Tosuns Ehefrau Hanim und Tochter Besna wollen das nicht hinnehmen. Sie haben sich den sogenannten Samstagsmüttern angeschlossen, die sich seit Jahren jeden Samstag auf dem Galatasaray-Platz an der Einkaufsstraße Istiklal Caddesi in der Innenstadt von Istanbul zu einer Mahnwache versammeln. Mehrere Dutzend Frauen tragen Bilder ihrer vermissten Söhne, Brüder, Väter oder Onkel bei sich und erinnern an das Unrecht, das ihnen angetan wurde.

Auch Ende August war Besna Tosun wieder dabei, als die 700. Versammlung der Samstagsmütter anstand. Noch bevor die Frauen den Platz erreichen konnten, marschierte aber die Polizei mit mehreren Hundertschaften, Wasserwerfern und Tränengas auf. Die Beamten drängten die Frauen und ihre Unterstützer ab und griffen dabei auch Parlamentsabgeordnete tätlich an: Der Politiker Garo Paylan wurde von einem Polizisten in den Würgegriff genommen. Besna Tosun und fast 50 weitere Kundgebungsteilnehmer kamen vorübergehend in Polizeihaft.

Die Samstagsmütter hätten sich von der terroristischen PKK einspannen lassen, erklärte Innenminister Süleyman Soylu zur Begründung – und ließ die Mahnwachen der Frauen generell verbieten. Als sich die Samstagsmütter am 1. September erneut versammeln wollten, wurden sie von einem massiven Polizeiaufgebot gleich in einer Seitengasse abgeblockt. Fast gleichzeitig betonte die Regierung in Ankara ihre Entschlossenheit, die Beziehungen zur EU wieder zu verbessern.