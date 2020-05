Im Kernland der Kurden

Anatolien

Quer über den Hof sind kleine gelbe Fahnen gespannt unter anderem mit Bildern jenes Mannes, den viele hier in, dem Osten derund in der kurdischen Diaspora in der ganzen Welt schätzen, verehren. Als Personifizierung des Befreiungskampfes, des Widerstandes dagegen, dass einem Millionenvolk fast 100 Jahre lang sogar die eigene Sprache verboten worden war. Und der in anderen Teilen seines Heimatlandes sowie in anderen Ländern ein Terrorist genannt wird: Hier lebte der Anführer der Kurden-Guerilla(siehe Kasten), der seit 16 Jahren auf der Gefängnisinselimvorinhaftiert ist. Sein Bruder Mehmet wohnt noch immer hier.

Wie geht es Ihrem Bruder?, will der KURIER-Reporter wissen. "Das kann ich leider nicht sagen, seit 6. Oktober des Vorjahres durfte ich ihn nicht mehr besuchen. Die türkischen Behörden handeln willkürlich und schikanös."

Den stockenden Friedensprozess zwischen der türkischen Regierung und der PKK sieht er dennoch positiv. "Kurdische Kämpferinnen und Kämpfer konnten in Syrien Kobane befreien. Das gibt auch der kurdischen Sache in der Türkei Rückenwind. Ich bin zuversichtlich, dass es diesmal klappen wird, zu einer friedlichen und demokratischen Lösung zu kommen.".