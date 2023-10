Tschechiens Verteidigungsministerin fordert UNO-Austritt ihres Landes

Tschechische Verteidigungsministerin nennt UNO "Organisation von Terroristen-Fans"

Cernochova reagierte am Samstagabend auf X empört auf die Annahme der Resolution:

"Vor genau drei Wochen hat die Hamas mehr als 1.400 Israelis ermordet, was gemessen an dessen Bevölkerungszahl mehr Opfer bedeutet als die militante islamistische Organisation Al-Kaida am 11. 9. 2001 in den USA ermordete. Und nur 14 LĂ€nder einschließlich unserem haben sich klar und unmissverstĂ€ndlich gegen diesen beispiellosen terroristischen Angriff gestellt! Ich schĂ€me mich fĂŒr die UNO. Nach meiner Meinung hat die Tschechische Republik in einer Organisation von Terroristen-Fans, die das Grundrecht auf Selbstverteidigung nicht respektiert, nichts verloren. Treten wir aus."