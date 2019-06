Tschechiens Massen begehren auf

„Als ich die Menschenmassen gesehen habe, hatte ich Gänsehaut. Ich habe einige Momente gebraucht, um diese Bilder für mich einzuordnen. Es war wie vor 30 Jahren, wie auf Fotos, die ich von früher kenne: Menschen standen auf Balkonen, auf Dächern, sie schwenkten Fahnen, Musiker spielten und hielten Reden über Demokratie. Friedlich, aber bestimmt“, sagt Tereza Parma.

Was die Protestbewegung dabei eint: Keinesfalls will man Zustände wie in Ungarn, oder Polen hinnehmen.

EU-Gelder missbraucht

Auslöser der Proteste war der überraschende Rücktritt von Justizminister Jan Knezinek und der Ernennung seiner Nachfolgerin Marie Benesova Ende April. Zeitlich fiel die Rochade im Justizressort mit der Empfehlung der Ermittlungsbehörden zusammen, in der sogenannten „Storchennest-Affäre“ Anklage gegen Babiš zu erheben. Storchennest wird ein Luxusressort von Babiš genannt, für dessen Errichtung der Premier EU-Gelder missbraucht haben soll. Babiš weist alle Vorwürfe zurück.

Organisiert werden die Proteste dabei vom Verein „Milion chvilek pro demokracii“ (Millionen Augenblicke für die Demokratie). Und die historischen Anknüpfungspunkte an die 30 Jahre zurückliegende Revolution von 1989 waren von Anfang an spürbar. Anfangs demonstrierten einige Tausend – dann wurden es mehr. Waren die Proteste anfangs ein urbanes Phänomen, so haben sie um sich gegriffen. Mit rund 90 Bussen kamen am Sonntag Menschen aus allen Ecken Tschechiens nach Prag.