Trumps Ärger mit dem Ausland: Drohen militärische Konflikte?

Trumps Grund: China habe Zusagen für einen umfassenden Handelsvertrag wieder einkassiert. Peking dementiert, will weiter verhandeln, droht aber mit Gegenzöllen. Was, bedingt durch internationale Wertschöpfungsketten die Weltwirtschaft in Mitleidenschaft ziehen könnte.

Trumps Kalkül: China ist stärker von Exporten in die USA abhängig als umgekehrt. Chinas Wachstum stottert; anders als das in Amerika.