Trump wird bei Baseballspiel ausgebuht

US-Präsident Donald Trump ist beim Besuch eines Baseballspiels in Washington ausgebuht worden. Während Reporter, die Trump begleiteten, nach der Ankunft im Stadion von vereinzelten Buhrufen berichteten, waren diese in der Fernsehübertragung nicht zu hören. In Videos in den sozialen Medien war der Ausdruck des Missfallens bei Teilen des Publikums aber deutlich vernehmbar.