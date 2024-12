Trump droht Geiselnehmern im Gazastreifen mit der "Hölle"

"Sollten die Geiseln nicht vor dem 20. Jänner 2025 freigelassen werden, dem Tag, an dem ich stolz das Amt des Präsidenten der Vereinigten Staaten antrete, wird im Nahen Osten die Hölle los sein, auch für diejenigen an der Macht, die diese Gräueltaten an der Menschlichkeit verübt haben", schreibt er in sozialen Medien.