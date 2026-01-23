Ausgeladen: Trump will Kanada doch nicht im Friedensrat

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Nach deutlichen Worten des kanadischen Premierminister Mark Carney in Richtung der USA hat US-Präsident Donald Trump seine Einladung an Kanada zur Mitgliedschaft in seinem "Friedensrat" zurückgezogen. Trump verkündete seine Entscheidung am Donnerstag in seinem Onlinedienst Truth Social. Carney und Trump hatten sich beim Weltwirtschaftsforum in Davos einen verbalen Schlagabtausch geliefert.

Carney hatte beim Weltwirtschaftsforum in Davos am Dienstag vor einem "Bruch" der Nachkriegsordnung gewarnt und betont, dass Mittelmächte wie Kanada gemeinsam handeln müssten, "denn wenn wir nicht am Tisch sitzen, dann stehen wir auf der Speisekarte". Carneys Rede wurde als deutliche Kritik an Trump gewertet, auch wenn der US-Präsident nicht namentlich erwähnt wurde. Trump entgegnete am Mittwoch auf Carneys Rede, dass er diese gesehen habe und betonte, dass der Premierminister nicht sehr dankbar gewesen sei. "Kanada existiert wegen der USA, denken Sie daran, Mark, wenn Sie sich das nächste Mal äußern", mahnte der US-Präsident. Carney wies Trumps Aussage am Donnerstag in einer Rede im kanadischen Quebéc zurück: "Kanada existiert nicht wegen der Vereinigten Staaten. Kanada floriert, weil wir Kanadier sind", betonte er.

Wachsende Spannungen zwischen den Nachbarländern Der rhetorische Schlagabtausch zwischen Trump und Carney unterstreicht die wachsenden Spannungen zwischen den Nachbarländern. Aus Regierungskreisen hatte die Nachrichtenagentur AFP am Montag erfahren, dass Kanada nicht zahlen werde, um an dem "Friedensrat" teilzunehmen, obwohl Carney angedeutet hatte, dass er eine Einladung annehmen würde. Trump hatte den "Friedensrat" am Donnerstag beim Weltwirtschaftsforum in Davos lanciert. 19 weitere Staaten unterzeichneten das Gründungsdokument, darunter Argentinien und Ungarn. Mehrere eingeladene Staaten nahmen nicht teil - darunter auch Österreich. Deutschland hat sich bisher zurückhaltend zu dem neuen Gremium geäußert. Frankreich hat eine Teilnahme bereits abgelehnt.