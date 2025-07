Streit um US-Budget: Demokrat hält Marathonrede, um Abstimmung zu bremsen

Der demokratische Minderheitsführer Hakeem Jeffries hält seit Stunden eine Rede im US-Kongress , um eine Abstimmung über das von Präsident Donald Trump vorangetriebene Steuer- und Ausgabengesetz hinauszuzögern. Der Minderheitsführer der Demokraten begann nach einer nächtlichen Marathonsitzung bereits in den frühen Morgenstunden (Ortszeit) im Plenarsaal des Repräsentantenhauses zu sprechen - inzwischen redet er bereits seit mehr als sechs Stunden.

Jeffries machte keinen Hehl aus seinen Absichten: Er werde sich alle Zeit nehmen, "im Interesse des amerikanischen Volkes". Der Minderheitsführer genießt traditionell das Recht, so lange zu sprechen, wie er will. Das ist zwar nicht ausdrücklich in den Regeln des Parlaments verankert, gilt aber als gängige Praxis.

"Magic minute"

Informell ist von einer "magic minute" die Rede, also einer "magischen Minute", die sich beliebig verlängern lässt. In der Vergangenheit wurde sie immer wieder strategisch genutzt, um vor wichtigen Abstimmungen ein Zeichen zu setzen und die Entscheidung symbolisch zu verzögern. Komplett verhindern lassen sich Abstimmungen auf diese Weise aber nicht.