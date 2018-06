Trump und Kim: Ein Handschlag, der auf jeden Fall zählt

Der kleine Diktator und der wie immer etwas übergroße Präsident hatten noch gar nicht Platz genommen, da fing schon weltweit das Beckmessern von Experten, politischen Beobachtern aber auch chronischen Besserwissern an. Der Gipfel zwischen Trump und Kim habe nichts als heiße Luft gebracht, all das sei schon einmal dagewesen und außerdem habe Trump einen grausamen Diktator hofiert. All diese Binsenweisheiten hätte man schon lange produzieren können, bevor das Treffen in Singapur auch nur angedacht war. Natürlich enthält eine Erklärung, wie sie heute unterzeichnet wurde, Stehsätze und vage Formulierungen. Das lässt sich über jedes Abkommen dieser Art sagen.

Mut zur Geste

Dass ein stalinistischer Diktator, dessen einzige politische Überlebensgarantie sein in jahrzehntelanger Ausbeutung aller Ressourcen seines Landes zusammengebasteltes Atomarsenal ist, dieses nicht ansatzlos und jubelnd einstampft, ist wohl klar. Vielmehr überrascht, dass er tatsächlich einer Formulierung wie "die Entnuklearisierung der koreanischen Halbinsel abzuschließen" zugestimmt hat. Dass man jetzt vielerorts auf ähnliche Formulierungen in früheren gescheiterten Verträgen mit Nordkorea hinweist, ist verzichtbar. Denn was Trumps Gipfel von all den früheren Verhandlungen unterscheidet, ist der Mut zur Geste - und auf die kommt es in solchen historischen Momenten nun einmal an. Der US-Präsident hat dem Diktator die politische Anerkennung gegönnt, nach der dessen Vater und Großvater immer gegiert und sie nie bekommen haben.