Gipfeltreffen: Internationales Lob für Trump und Kim

Japans Regierungschef Shinzo Abe sagte am Dienstag, man unterstütze das historische Gipfeltreffen als einen Schritt zur umfassenden Lösung der Probleme mit Nordkorea. Japan, das vom Nachbarstaat bedroht wird, hofft auf eine atomare Abrüstung Nordkoreas.

Auch die Europäische Union begrüßte das Treffen in Singapur. Es sei ein „entscheidender und notwendiger Schritt“ für den Friedensprozess in der Region gewesen, erklärte EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini am Dienstag in Brüssel. Die unterzeichnete Erklärung zeige, dass eine koreanische Halbinsel ohne Atomwaffen möglich sei.