Trump und Kim beginnen zweites Gipfeltreffen

Gut acht Monate nach ihrem ersten Gipfel sind US-Präsident Donald Trump und der nordkoreanische Machthaber Kim Jong-un am Mittwoch in der vietnamesischen Hauptstadt Hanoi erneut zusammengekommen. Das Treffen soll zwei Tage dauern. Zunächst ist nach US-Angaben zunächst ein kurzes Einzelgespräch geplant, danach soll es ein Abendessen in Begleitung von Gästen und Dolmetschern geben.

Zunächst angespannt

Es geht um den Abbau von Nordkoreas Atomwaffen und Raketen, eine neue Sicherheitsarchitektur und eine Lockerung der strengen Sanktionen gegen den isolierten stalinistischen Staat. Trump und Kim begrüßten sich zunächst angespannt und mit ernster Miene im legendären Hotel "Metropole" der vietnamesischen Hauptstadt vor einer Reihe von jeweils sechs nordkoreanischen und amerikanischen Nationalflaggen.

Erst langsam lockerte sich die Atmosphäre. " Kim Jong-un und ich werden sehr hart daran arbeiten, etwas bei der Denuklearisierung zustande zu bringen und dann Nordkorea zu einem wirtschaftlichen Powerhaus zu machen", schrieb Trump kurz vor der Begegnung auf Twitter. China, Russland, Japan und Südkorea dürften dabei "sehr hilfreich" sein.

Trump äußerte die Hoffnung, dass "großartige Dinge" bei dem "sehr wichtigen Gipfel" geschehen werden. In einem Tweet nannte der US-Präsident den nordkoreanischen Diktator sogar seinen "Freund". Er stellte dem verarmten Land wirtschaftliche Entwicklung und Wohlstand in Aussicht, sollte es seine Atomwaffen und Raketen abrüsten. "Das Potenzial ist FANTASTISCH, eine großartige Gelegenheit für meinen Freund Kim Jong-un, wie kaum eine andere in der Geschichte."