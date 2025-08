Die New York Times setzt Luiz Ignacio Lula da Silva in Szene. In einer Bibliothek fotografierte sie ihn und schrieb: „Niemand trotzt Donald Trump so wie Lula da Silva“.

Tatsächlich leistet der Präsident Brasiliens derzeit zumindest verbal heftigen Widerstand gegen das Weiße Haus in Washington. „Alles ist verhandelbar, nur nicht unsere Souveränität“, heißt es dazu aus Brasilia.

Gemeint sind die Strafzölle auf brasilianische Waren in Höhe von 50 Prozent. Sie betreffen mehr als die Hälfte der Produkte, die aus Brasilien in den Norden geliefert werden. Allerdings werden in den USA populäre Waren wie zum Beispiel Orangensaft von den Zöllen ausgenommen.